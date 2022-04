Sylvain VILLEMUR

D'un naturel Créatif et volontaire, j'aime travailler en équipe.

Mes diverses expériences m'ont toujours ramené vers les autres, à leur écoute, pour répondre à leurs besoins. En ce sens j'effectue une reconversion professionnelle et cherche activement à intégrer le milieu de la vente.

Passionné de cinéma, de loisirs créatifs tel que le dessin et la pâtisserie ainsi tout ce qui attrait au monde du multimédia, je met à contribution mes atouts au service de la clientèle.

Déterminé à réussir, j'ai également décidé de monter en parallèle mon propre E-commerce de vente, afin de mettre à profit ma récente formation.



N'hésitez pas à faire appel à moi lors d'une prochaine collaboration fructueuse et enrichissante !



Mes compétences :

Microsoft Office

Internet

Application du SBAM+

Ecoute

Préparation de commande

Accueil des clients

Mise en rayon

Gestion du stress

Accompagnement de l'autre en situation d'handicap

Facing

Manipulation charges lourdes

Gestion des stocks

Accueil téléphonique

Contrôle prix