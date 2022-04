Sylvain VIRGA

Je suis Avocat associé du Cabinet SVMH AVOCATS.



Partenaire de mes clients, je m'efforce d'être disponible et à l'écoute.



J'interviens pour tous types de sociétés en qualité de conseil et de rédacteur d'actes en matière de création d’entreprise, d'organisation des relations entre associés, de rédaction de pactes, de gestion de groupe de sociétés, d'opérations de restructurations : (fusions, scissions, apports d’actifs..), d'acquisition et cession de sociétés ou de fonds de commerces, baux commerciaux.



Le Cabinet SVMH AVOCATS est un Cabinet pluridisciplinaire intervenant en matière de conseil et de contentieux commercial, fiscal, social et commercial, droit des entreprises en difficultés, pénal.



Nous accompagnons l’entreprise de nos clients, en optimisant leur fiscalité et en sécurisant leurs relations contractuelles. Nous défendons leurs intérêts devant les tribunaux. Nous privilégions les rapports humains et nous attachons à facturer nos interventions en toute transparence.



Mes compétences :

Droit des sociétés