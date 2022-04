Sylvain VIRMONT

15 Ans d’expérience professionnelle, mon objectif assurer la cohésion et la mise en place de vos projets les plus ambitieux.



-Vous proposer des outils techniques pluridisciplinaire dans le domaine du spectacle et de l’événementiel.

-Un savoir faire à la carte.

-Augmenter de façon qualitative les services proposés par des moyens très simples :

Le choix et la possibilité de constituer ensemble et si vous le désirez, une équipe de techniciens, forts de leur savoir-faire.

La garantie de rendre plus simple l’interaction entre donneurs d’ordres, fournisseurs et équipes techniques.

La maîtrise des pièges par l’expérience, pour vous assurer la pérennité de la mise en œuvre de vos projets.



Mes compétences :

Gestion de projet

production