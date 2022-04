Sylvain VOGEL LIENHARD

Faculté d’analyse, développement de projets, autonome, sens du relationnel, créatif.

L’art et la culture, dans le domaine du spectacle vivant, constituent, pour moi, le levier démocratique le plus adéquat pour atteindre l'objectif d’un territoire dynamique ; passant par l’implication des publics (citoyens) et des partenaires (économiques, associatifs).

L’art et la culture permettent l’émancipation de chacun en posant les problématiques sociologiques du vivre ensemble.



Mes compétences :

Informatique

Autonomie professionnelle

Adaptation professionnelle / Polyvalence

Analyser écouter réfléchir agir

Médiation culturelle

Coordination de projets culturels

Développement local / de territoire

Analyse stratégique

Gestion budgétaire

Prise de parole

Conduite de réunion

Créativité

ISO 900X Standard

Microsoft Word

Microsoft Excel

Internet

Adobe Photoshop