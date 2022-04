Sylvain W. JEAN-PIERRE

J ai en charge la prescription de nos produits électriques pour atmosphères explosibles, aux standards normatifs européens (IEC / ATEX / IECEx) et américains (NEC), ainsi que la responsabilité d un C.A associé au territoire couvert.



Ceci implique une forte présence terrain auprès de prescripteurs et décideurs (ingénieries internationales, clients et utilisateurs finaux, bureau d étude, contractors et autres).

Le domaine industriel visé est l Oil & Gas (upstream / midstream / downstream), Petrole, Chimique, Gaz, sites offshore et onshore.



Je travaille pour ATX (groupe EMERSON) depuis plus de 10 ans, ayant démarré en 2002 comme responsable des ventes IDF.

En 2006, j ai évolué vers un poste de Project Manager (responsabilité du suivi de projets Oil & Gas Internationaux).



De 2008 à 2010, j ai été en charge d ingénieries basées essentiellement à Londres, ce poste évoluant vers un suivi de clients sur toute l Europe et le middle-east, en plus des fonctions citées précédemment.



De 2010 à ce jour, j ai pris les fonctions de G.A.M dans l Oil & Gas sur toute l Europe continentale concentrant mes activités auprès de contractors et de clients pétroliers, et envisage d étendre à nouveau ma couverture de secteur à l Europe du Nord (U.K, Norvège, Scandinavie, etc ...) à compter de 2014.



Auparavant, j ai travaillé pour un distributeur de composants électroniques, puis un constructeur d ASI (onduleurs).



Concernant ma formation, j ai un DUT de Génie Electrique complété par des études de vente industrielle internationale.



Je ne suis pas actuellement en recherche active, mais je reste ouvert à toute opportunité qui pourrait se présenter.



Mes compétences :

Ski

Export

Vente

Oenologie

Développement commercial

Oil and gaz

Communication

Marketing

Moto

Vin

Industrie

Gaz

Gestion de projet

Management

Flexibilit�