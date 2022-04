Sylvain WESTERLOPPE

- Mise en place et gestion de projets orientés communication et marketing (Bouygues télécom, SNCF, CAF, Bayard, Staples, Raja, La Redoute internationale, 3 Suisses et ses filiales, Damart (France et Grande Bretagne), JMBruneau, Exacompta, FNAC éveil et jeux…)

- Expert en PAO et "Desktop Publishing"

- Maîtrise de QuarkXPress, InDesign, Acrobat, Photoshop, Illustrator et la suite Office.

- Maîtrise de base de données publishing et webtoprint dernière génération (Chili publish, Wedia [WXM, expresso, open4], Perigee, Pindar systems [CMS3.0 et agility]) :

- Formation des Administrateurs et utilisateurs PAO

- Autonome sur l’ensemble de l’environnement Macintosh (maintenance, système d’exploitation, intranet, etc.)

- Notions consolidées de l’environnement PC (logiciel bureautique, environnement LAN)

- Notions de langage XML et HTML

- Assistance au développement et à la recette de l’extension QuarkXPress© et plug-in Indesign©



Mes compétences :

Quark X press

Consultant

Base de données

Gestion de projet

PAO

Avant-vente

Publishing

Indesign

Arts graphiques