Sylvain WINNEPENNINCKX

L'Ets Autovroom propose de nombreux services en matière de vente de pièces détachées, de réparation automobile et de réparation de matériel du BTP (réparation de mini-pelles, réparation de compresseurs d'air...).



Nous intervenons sur toutes marques de voiture (de Peugeot à Renault, en passant par BMW, Toyota, Ford, Mitsubishi....) et sur tous les types de véhicules (citadines, berlines, monospaces, 4x4, utilitaires...).



Nos services :



Vente de pièces détachées (freinage, suspensions, filtres...)

Vente d'accessoires automobile (tapis, attelages, ampoules...)

Vente d'huiles et liquides divers (huile moteur, huile de transmission, liquide de frein...)

Réparation et entretien toutes marques de voiture

Réparation et entretien matériel BTP (mini-pelles, compresseurs d'air...)



Nos services s'adressent tant aux particuliers qu'aux professionnels (professionnels du BTP...).



Nous vous invitons à en découvrir plus sur nos prestations en parcourant les différentes rubriques de notre site :



Particuliers

Professionnels

BTP (Bâtiment travaux Publics)



Situés à Vauvillers dans la Somme (80), nous intervenons sur un large secteur de Saint-Quentin à Amiens en passant par Roye, Péronne, Chaulnes, Proyart, Caix, Lihons, Vrély, Méharicourt.



Forts d'une longue expérience dans la mécanique, nous garantissons un travail soigné et de qualité !