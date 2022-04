Sylvain WOITTEQUAND

J'ai suivi une formation universitaire scientifique assez générale jusqu'au DEA.

Une thèse suivie d'une année passée en tant qu'enseignant-chercheur à l'université de Lille 1 m'ont permis de me spécialiser en Physique théorique et dans la maîtrise des méthodes de modélisation et de simulation de réactions moléculaires.

J'ai ensuite effectué un post-doctorat au Pays-Bas. Ceci m'a permis de rejoindre et de m'imposer dans un groupe mondialement reconnu dans son domaine d'études et de travailler dans un milieu anglophone.



Mes compétences :

dynamique

Dynamique moléculaire

Informatique

Modélisation

Physique

Programmation

Programmation informatique

Simulation

Simulation numérique