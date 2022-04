Madame, Monsieur,





Dans le cadre de mon projet professionnel, je vous propose d’étudier mon profil pour un poste en qualité de conseiller commercial au sein de votre structure.

Titulaire d’un titre vendeur automobile confirmé, et d’une expérience de deux ans au sein d’une concession, je possède une réelle opérationnalité de part ma connaissance du marché automobile. Par ailleurs, j’ai acquis de solides compétences techniques ainsi qu’une approche tant auprès des particuliers que des professionnels, mais également de réelles aptitudes relationnelles et organisationnelles.

Ma fibre commerciale alliée à mon dynamisme, sont les atouts qui me permettront de participer activement au développement de votre activité et collaborer efficacement au sein de votre équipe.

Mes qualités d’écoute et mon professionnalisme seront en outre les gages de mon implication dans la fidélisation client.



Mobile et disponible immédiatement, je suis prêt à m’investir à vos côtés mais saurais mieux vous exprimer mes motivations au cours d’un entretien. Je vous invite donc à me contacter pour convenir ensemble d’un rendez-vous.



Dans cette attente, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.



Sylvain YONNET