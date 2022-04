Sylvain ZANETTA

Après l'obtention de la Licence en Management Marketing et Gestion, à l'Ecole de Gestion et de Commerce de Valence, je m'oriente vers le secteur immobilier.



Négociateur location pour FONCIA, régisseur de résidence étudiante pour Studélites,... assistant technique puis attaché commercial au sein du groupe BNP Paribas Immobilier,... toutes ces expériences me permettent d'avoir une bonne connaissance en facility, property et asset management.



A la suite d'une opportunité au sein de Néopolis, centre de formation de la C.C.I. de la Drôme, je découvre le poste de conseiller commercial formation. Mon objectif, promouvoir leurs formations, développer l'image du centre et faciliter les relations école/élèves/sociétés. Une expérience humaine très intéressante.



Approché par SBC, cabinet de recrutement et d'intérim, pour occuper les fonctions de consultant commercial, je reviens m'installer sur Marseille. Un nouveau challenge : créer et pérenniser une activité commerciale sur un pôle axé sur l'immobilier, la bancassurance et le juridique.



Ces expériences, toutes enrichissantes sur le plan personnel et professionnel, m'ont permis de faire un point sur la valeur ajoutée que je peux apporter à une entreprise.



Sur le plan du management des hommes par exemple :

Je pense que nul ne peut être manageur sans montrer l'exemple, en réalisant ou en ayant réalisé les taches effectuées par les équipes qu'il encadre. Il faut continuellement montrer qu'il faut repousser ses limites, ne pas compter ses heures,... pour que nos équipes fassent de même.



Sur la partie commerciale :

J'ai relevé des challenges fixés par nos directions, d'autres que l'on se fixe à soit même, et je n'ai pas perdu haleine quand les challenges étaient des défis. On n’arrive pas toujours à dépasser les objectifs, parfois même à les réaliser à 100%, mais il faut toujours se donner du mal pour obtenir le maximum.



En créativité, informatique, recherche et développement, suivi de projets, organisation de forum,... et toutes ces compétences annexes que l'on ajoute aux diplômes et aux expériences professionnelles, je sais apporter beaucoup, tant à l'entreprise et aux collaborateurs, qu'aux clients.



Prochainement disponible, je souhaite collaborer avec une entreprise qui a besoin de ces compétences.



Mes compétences :

Négociation commerciale

Recrutement

Écoute et pratique

Management d'équipes