Sylvain ZÔNE

Ma personnalité empathique, ouverte et généreuse me permet de m'intégrer à toute équipe mais aussi de créer un climat de travail agréable permettant l'épanouissement des personnalités de chacun des collaborateurs et par là même leur réussite.

Positif, je suis conscient des changements actuels concernant l'emploi, les conditions d'exercice des professions et je suis relai auprès des collaborateurs afin de dédramatiser des situations liées aux changements.

Je suis force de proposition dans le respect de la hiérarchie.



Mes compétences :

Réseaux sociaux professionnels

Animation de réunions

Action commerciale

Animation d'équipe