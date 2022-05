Bonjour,

Je m'appelle Sylvaine LUNEL, J' habite à Marseille.

Disponible immédiatement , je recherche un poste de Comptable Unique Agent de Maîtrise.



Diplômée d'un BTS Comptabilité Gestion, j'ai 33 ans d’expérience dans l'immobilier



Rigoureuse, organisée, autonome, proactive, et efficace j’étais responsable , de toute la comptabilisè de la Société.



De formation comptable et technicienne de paies dans l'immobilier, je souhaite rejoindre une TPE ou PME ambitieuse, m'investir pleinement et faire bénéficier mon expérience et mes compétences acquises, mon savoir être et faire.



J'ai créé la Société avec le Gérant, mis en place et géré un portefeuille de 350 propriétaires et 400 locataires.



J'ai managè une équipe de trois personnes et je suis très fière d'avoir accompagnée le Gérant dans la croissance de sa Société.Je gérais le service du personnel et effectuer les paies et charges de 60 salariés.



Dynamique, je souhaite mettre mon savoir faire à votre service.



Contactez-Moi !





Mes compétences :

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Word

ICS

EBP Compta

Quadratus

EBP Gestion commerciale

ULTIMO

Pack office

Analyse comptable et financière Modalités de bud

Ressources humaines

Paie

Fiscalité

TVA