Sylvana ROULET

Je suis assistante depuis 38 ans et maîtrise la bureautique (word, excel). Les fonctions que j’ai occupées imposaient rigueur, discrétion, méthode et organisation.

La Société d’Equipement du Poitou m’a permis d’utiliser GO7 (Progisem), logiciel assurant la gestion financière des marchés.

Aussi, afin de répondre aux attentes d’un client souhaitant réduire de façon significative ses délais de paiement des entreprises, j’ai dû me former à EDIFLEX, service d’échange électronique dédié à la gestion financière des marchés.



