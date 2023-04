Sylvia RIBARDIERE (SYLVIA RIBARDIERE)

Assistante administrative achats ventes / import/export + logistique, trilingue anglais/espagnol

Enregistrement, gestion et suivi des commandes des comptes clients et fournisseurs, SAV, livraisons et facturation

Gestion de l'intendance interne (locaux, fournitures, besoins des collaborateurs)

Etablissement de devis, négociation des lettres de crédit

Assistante technico commerciale mutuelle/prévoyance

Grande polyvalence, autonomie, dynamisme et prise d'initiative, habituée au télétravail

Surtout n'hésitez pas à me contacter pour en savoir plus !