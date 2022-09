Sylviane LE ROUX

Bonjour à vous tous ,

Je m'appelle Sylviane , c'est depuis l'année 2019 que je crée des bijoux artisanaux et encouragé par ma famille et mes amie.

je me lance à créer ma boutique en ligne pour mettre ma collection pour tous les goûts à petit et grand prix.

Collection bijoux artisanal à pièce unique .

Les matériaux que j'utilise son :

- Les perles bois

- Des perles graines.

- Les perles pierres semi-précieuses.

- Les perles en verre.

- Les perles en porcelaine.

- Les perles en céramique.