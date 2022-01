Sylvie ALLIO

Directrice motivée et polyvalente disposant de près de 15 ans dexpérience dans la gestion détablissement Hôtelier et de près de 11 ans dexpérience dans la gestion dun piano bar coktail.

Je suis appréciée pour mon aptitude à évaluer les besoins opérationnels et à trouver des solutions permettant de réduire les coûts, daugmenter les revenus tout en obtenant la satisfation de la clientèle.

Commerciale dans lâme, organisée avec bon contact relationnel, jai prouvé mes capacités à construire des équipes et à diriger