Sylvie AMEN (GAUDIN)

MOUVACTION vous propose des formations pour 1/ gagner des clients, en prendre soin et recouvrer : accueil, vente, recouvrement, 2/ gagner en leadership : positionnement, parole en public, affirmation de soi ; 3/ gagner en posture et leadership managérial : entretiens professionnels, motivation, recadrage, animation de réunion, intelligence collective ; 4/ gagner en confiance, réussite et sérénité : maîtrise des émotions et du stress, réussite de concours et entretiens à enjeux

Indicateurs de résultats issus de l'analyse des enquêtes de satisfaction réalisées auprès des 266 personnes formées par MOUVACTION au 17 octobre 2021 : 96 % de satisfaction pour l'atteinte des objectifs de formation ; 100 % pour la qualité professionnelle de l'intervenante ; 100 % recommandent nos formations et 100 % disent qu'elles sont utiles en situation de travail.

Le tarif d'une formation intra entreprise MOUVACTION est de 1 250 euros par jour, (TVA 20 %) soit 1 500 euros par jour TTC pour un groupe de dix personnes maximum (hors frais location salle).

Je garantis les bonnes conditions d'accueil aux personnes en situation de handicap. Je mobilise les ressources appropriées à leurs besoins.

Version 1 au 17/10/2021