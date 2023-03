Sylvie ASCENSAO

Rebondir après un bénéfique et constructif temps de pause et de formation. Aujourd'hui disponible, prête à m'engager et à partager une nouvelle aventure professionnelle.



Orientée technique au début de ma carrière, j'ai naturellement évolué vers le management, vers ce métier à multiples facettes où je me sens à mon aise.



Plus de 20 ans d'expérience dans le service clients VIP, support IT grands comptes à dimension internationale. Bilingue Espagnol/Portugais et bon niveau opérationnel en Anglais. Certifiée ITIL V3.



Compétences :

Projets informatiques

IT Service Center

Support IT

Service Delivery Manager

Service Desk

Statistiques KPI's

Call Center



Esprit d'équipe, d'analyse et de synthèse

Sens du service client

Aisance relationnelle et rédactionnelle

Souplesse, adaptation

Esprit d'initiative



Patiente, courageuse

Self control

Résistance au stress

Diplomate, pédagogue

Organisée, méthodique