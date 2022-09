Mon expérience professionnelle ma permis de développer une polyvalence tant du point de vue comptable quadministratif, dacquérir des aptitudes opérationnelles en effectuant des opérations comptables, des clôtures de comptes annuels et de la gestion de plusieurs filiales.



Maîtrisant les logiciels de paie, je peux établir les bulletins de salaire, les déclarations sociales via la DSN mais aussi saisir toute déclaration maladie, accident, contrat de travail, déclaration dembauche.



Rigoureuse, méthodique et organisée, le métier d'assistance comptable ou de paie me plaît beaucoup par sa diversité et l'évolution des pratiques d'année en année.



Mes compétences :

Gestion commerciale

Comptabilité générale

Gestion des ressources humaines

Logiciels de paie

Logiciels bureautiques

Logiciels comptables

Gestion de trésorerie

Tableaux de bord de gestion