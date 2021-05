Sylvie BERNARD

Pourquoi faire appel à un correcteur professionnel ?



Vous avez déjà lu et relu votre texte cinq fois, modifié des éléments quatre fois, confié votre bébé à votre ami enseignant de français et à votre grand-mère. (Ah ! autrefois, on apprenait à écrire à l'école !)



Vous avez aussi investi dans un logiciel de correction. (Mamie n'avait pas trouvé certaines fautes.)



Pourtant, je suis sûre qu'il vous reste des erreurs... Si, si.



Être correcteur, ce n'est pas seulement avoir un bon niveau d'orthographe, il faut avoir l'œil aiguisé, traquer la grammaire, la conjugaison, la syntaxe, vérifier la concordance des temps, le sens des mots employés. C'est aussi avoir un regard extérieur, neutre sur vos écrits. (Mamie aime tellement son petit-fils.) La typographie ne s'invente pas, elle répond à des règles précises et très souvent méconnues (même, et de plus en plus, dans la presse écrite). Pourtant, la clarté de vos écrits passe par ces normes.