Sylvie BLEUSE (BATIGNE)

Aujourdhui, je suis fin prête pour occuper un poste dans les domaines des ressources humaines. Jai bénéficié dun bilan de compétence et deux formations diplômantes qui furent un titre assistante en ressources humaines (2019-2020) et lacquisition de ma licence AES (administration économique et sociale, option ressources humaines, à Capitole 1, Toulouse) en (2020-2021), ces deux diplômes mont permis de développer des compétences différentes et complémentaires. Mon goût du défi, du dépassement de soi et mon énergie ont pu faire de ce beau projet une réalité.

Ma licence AES -RH, ma permis dacquérir une culture générale du fonctionnement de lentreprise, tout en visant une parfaite connaissance du cadre économique et juridique, une maîtrise des outils fondamentaux de la gestion de lentreprise dans le domaine des relations de travail, et, enfin une connaissance des règles de base de la gestion des ressources humaines et du droit du travail.

Ma formation dassistante ressources humaines, ma permis dacquérir de solides compétences dans les domaines RH, allant du recrutement, annonce, intégration des salariés, plan de formation et réalisation de bulletin de paie.

Jai effectué mon stage chez Temporis Toulouse Sud durant 6 mois (2020-2021), ainsi qu1 mois chez Adecco Toulouse (2020), en tant quassistante en Ressources Humaines. Mes missions étaient riches et variées : sourcing sur différents jobboards, entretiens préalables à lembauche, rédaction dannonces, mise à jour des contrats, mise à jour de la base de données Tempo, recherche de profils spécifiques sur des métiers pénuriques.

Mes expériences dans le commerce mont permis de développer, le sens de lurgence, de lorganisation, de ladaptabilité, de lempathie, de la rigueur et de la résistance au stress.

Etant toujours à lécoute, ma capacité de répondre de façon efficace et efficience, permettra de combler vos attentes dans le respect des procédures et réglementations en vigueur, discrète et dêtre immédiatement opérationnelle.