Sylvie DUCHENE

Coach professionnel certifié et consultante RH expérimentée, plus dune trentaine d'années mises au service du développement des individus et des entreprises m'invite à proposer mon expertise de l'accompagnement et à continuer à semer les graines du changement.



Mes missions visent à l'améliorer la confiance en soi, la prise de décision, la gestion du stress, accepter un changement, clarifier ses priorités, mieux communiquer mais également à retrouver et donner un nouveau sens à sa vie en étant davantage aligné avec ses valeurs profondes.



Parce que je crois que chaque individu est unique et singulier, que la diversité est plurielle, chaque accompagnement est adapté tant du point de vue des méthodes, des références théoriques que des outils utilisés dans une approche globale de la personne.



Je vous accompagne selon vos besoins, de manière ponctuelle ou plus suivie dans le respect de votre propre écologie lors de coaching et bilan de compétences, à votre initiative ou à celle de l'entreprise qui vous emploie.



« En osant révéler votre vraie nature et en laissant fleurir vos talents »



Mes prestations s'adressent aux professionnels et aux particuliers.



J'adhère à l'EMCC et suis engagée dans une éthique professionnelle de déontologie et de la diversité