Sylvie DUPONT

Je travaille actuellement au "service informatique" de Bordeaux Métropole en tant qu'assistante projet numérique : j'accompagne les utilisateurs des applications métiers dédiées à la collecte des déchets. Ce que j'aime dans ce métier, c'est la relation privilégiée que j'entretiens avec les utilisateurs, les écouter et leur apporter le soutien dont ils ont besoin.



J'ai eu un premier parcours professionnel en tant que coordonnatrice-animatrice pédagogique pour les classes de découvertes. C'est comme cela que j'ai renforcé ma passion pour la pédagogie sous toutes ses formes auprès des jeunes... et des moins jeunes.



Initialement, j'ai suivi un parcours universitaire me donnant une double compétence : "biologie & environnement" et "communication & jeunesse". Mon objectif étant de savoir communiquer mes connaissances en éducation à l'environnement et au développement durable auprès de tout public.



Mes compétences :

Création

Pédagogie

Enfance

Coordination

Logistique

Développement durable

Ingénierie pédagogique

Supports de communication

Numérique

Collecte des déchets

Bureautique