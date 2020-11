Sylvie FAUCHE

Le goût de la programmation m'a pris très tôt bien avant même que je puisse en faire une profession . J'ai commencé à travailler dans le domaine forestier et écologique loin du monde informatique. Je programmais alors pendant tous mes moments de loisir pour fabriquer les outils logiciels dont j'avais besoin.



Un jour dans les années 2000, le pas a été franchi et c'est devenu mon métier à part entière.



Après avoir touché un peu à tout, Basic, Pascal, Dephi, j'étais tombée sous le charme de la programmation Objet avec Java. J'ai continué dans cette voie en enrichissant mes connaissances et mon expérience dans ce langage à mesure que les années passaient et que les missions se succédaient (Novacom, Berger Levrault, Orange, Cegedim).



Aujourd'hui en 2020, être développeur, c'est bien plus que la maîtrise d'un langage. C'est être capable d'évoluer avec lui, d'assimiler les frameworks successifs et complémentaires (RMI, GWT, Hibernate, Spring, Maven, etc...) qui simplifient les tâches basiques tout en complexifiant l'architecture globale.



J'aime découvrir et apprendre, et surtout mettre en oeuvre et construire. J'aime programmer car c'est un acte créatif. J'adore entrer dans un nouveau framework pour bénéficier de l'intelligence et des idées nouvelles qui foisonnent dans la communauté des développeurs.



Etre développeur c'est aussi savoir s'intégrer dans une équipe sur des projets de longue haleine dans des métiers aussi différents que la banque, la géo-localisation, la télévision, la santé.

Je me suis immergée dans ces différents métiers, dont la complexité est souvent la partie la plus lourde à assimiler.



J'ai appris à aimer le travail en