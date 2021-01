Mon objectif professionnel est de me voir confier la direction dun service ou dun établissement médico-social. Après trois ans de reconversion professionnelle, je suis en capacité aujourdhui de confirmer mon choix et souhaite poursuivre ma carrière dans ce domaine en mettant à profit mes compétences et expériences du management et de la gestion dune structure au service des autres. Car ma motivation première est le bien être de tous, et notamment de ceux qui en ont le plus besoin.