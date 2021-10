Sylvie GOTTI

Aujourd'hui je souhaite mettre ma candidature à votre service,riche de diverses expériences administrative et de secrétariat ainsi qu'assistante de directeur régional, je souhaite mettre ma polyvalence et faculté d'adaptation au sein d'une entreprise qui voudra bien m'accueillir.

J'ai aussi de l'expérience en Vente (prêt-à-porter femme,bijouterie, parapharmacie) .

Si vous souhaitez en savoir plus sur mon parcours professionnel n'hésiter pas , merci d'envoyer un e-mail.

Bonne journée.