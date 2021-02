Commerçante dans l’âme et hardie à entreprendre, mon parcours professionnel de plus de 30 ans dans la vente m’a permis de découvrir tous les aspects de ce métier et d’évoluer vers des postes de chef d’entreprise dans des domaines variés : bijouterie, discothèque et commerce de confiserie.



Mes compétences :

Gestion administrative

Gestion de caisse

Vente directe

Autonomie

Aisance relationelle

Gestion des stocks

Diriger et manager une structure

Développement économique