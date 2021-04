Sylvie JUGÉ

REFLEXOTHERAPEUTE certifiée INGHAM par l'américaine Betsy SHANDS, et Organisme de Formations en Réflexologies à ANGERS, en Pays de Loire, je reçois aussi à mon cabinet, pour des consultations individuelles, au



- 18, rue Thiers à ANGERS 49100



Mes consultations en Réflexologies, kinésiologie et Gestion du stress vous permettront de retrouver, ou conserver un bon état de santé physique, psychique et émotionnel, sans se substituer à votre traitement médical.



Je propose aussi des cursus certifiants de Formation de "Praticien en Réflexologies" à des groupes compris entre 12 et 18 stagiaires maximum, sur une durée d'environ 12 mois.

Ainsi que des ateliers spécifiques: Initiation à la réflexologie; la réflexologie et le sport; la réflexologie pour les bébés; ou ateliers d'approfondissement.



La formation certifiante comporte 26 journées en présentiel reparties en 6 modules de 4 jours, puis un dernier de 2 journées dont une consacrée à l'examen.

Cette formation est issue de ma formation initiale" INGHAM", et de mes 25 années d'expérience de la Réflexologie en cabinet.



Mon organisme de Formation est enregistré auprès du préfet de Région, N° 52 49 02694 49; validé DATADOCK, en cours QUALIOPI, et enrégistré au CARIF OREF,

Certaines formations sont certifiantes.



A ce titre, les formations et ateliers proposés dans mon Centre de Formations peuvent faire l'objet d'une prise en charge auprès d'un O.P.C.O et Organismes financeurs compétents.



J'interviens également en Entreprises pour dispenser des séances individuelles de Réflexologie, auprès du personnel d'entreprise dans un cadre "Gestion du stress" en Pays de Loire.



Mes compétences :

Formatrice en réflexologies

Gestion du Stress

Kinésiologie

Réflexologie Plantaire, Palmaire et Faciale