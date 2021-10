Sylvie LE MOULLEC

Depuis 1996, j'accompagne ceux qui s'investissent pour leur évolution.



* En tant qu'intervenante dans les écoles (lycées, iut, universités , j'ai mis au point une pédagogie active et efficace, catalysant les potentiels en constant développement vers la maîtrise.



* TCC, approche neurocognitive et comportementale, je vous aide à identifier les mécanismes cérébraux qui vous font décider, agir afin de mieux les gérer et les optimiser.

Institutut de neurocognitivisme, Docteur Jacques Fradin , Paris.



* Prescripteur VIP2A, Inventaire de personnalité, d'adaptabilité et d'assertivité.



* Solution Focused Coach, Erickson College Internationnal, Marilyn Atkinson, Ph.D, President.



* Conférencière,intervenant en anglais, Richard D. Lewis communications, Riversdown House



Format d'intervention: Conférence, Formation, Conseil



Thème:

- les apprentissages, les pédagogies innovantes

- anxiété, phobies,Toc, addiction

- comportements nuisant au reltionnel



Mes compétences :

Pédagogie et communication

Gestion du stress

Coaching systemique

Approche neuro-cognitive

synergologie

Intégration des jeunes dans l'entreprise

Prise en charge des troubles comportementaux

Prise en charge des addictions

Intelligence collective