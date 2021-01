Sylvie MAGNIEN (VINCENT)

Psychologue Clinicienne auprès d'adolescents handicapés moteurs dans un établissement médico-social sous convention collective 1951 (1984 -2021)e Psychologue Clinicienne - Psychanalyste en libéral depuis 2013 à Rueil -Malmaison ( (92)

auprès d'enfants, d'adolescents et d'adultes.

Travail de supervision auprès de Professionnels

Je suis les travaux et participe aux enseignements de la psychanalyse à L'ALI (Association Lacanienne Internationale ) depuis de nombreuses années. ( de 1989 à ce jour )

Chargée d'enseignement auprès de futurs mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM dans le cadre de leur formation universitaire (DU) et dans une Association dans le cadre de leur formation continue. (Module : Relation Intervention et aide à la personne, méthodologie et

techniques d'entretien de communication et de psychologie )



Mes compétences :

Psychologie

Psychanalyse

Psychothérapie

Enseignement

Psychopathologie

Formation

Bilan psychologique

Test

Systémie

Risques psychosociaux

Prévention des risques professionnels

Gestion du stress

Travail en équipe