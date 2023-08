Le Cabinet METAY est un cabinet de Commissariat aux Comptes et dexpertise comptable, installé à Mougins le Haut (06250) depuis 2015.



Il est dirigé par Sylvie METAY, Expert-Comptable et Commissaire aux Comptes, diplômée en 2008.



Cabinet à taille humaine, nous sommes spécialisés dans les différents domaines de lexpertise-comptable, du Commissariat aux comptes et de lAudit. Nous sommes aux côtés de nos clients afin de les conseiller et de les accompagner au cours de la vie de leur entreprise dans le cadre des diverses missions comptables, sociales, fiscales et juridiques. Nous mettons tout en œuvre afin de rester disponibles et à leur écoute.

Nous attachons une grande importance à développer régulièrement notre savoir-faire et nos compétences afin dapporter un accompagnement adapté et de qualité dans la réalisation des projets envisagés.



Le Cabinet METAY vous accueille (uniquement sur rendez-vous) à Mougins le Haut, au cœur du parc de la Valmasque et à quelques minutes de Sophia Antipolis, de la sortie dautoroute de Mougins et dAntibes.



N'hésitez pas à nous contacter pour vos projets ou vos candidatures !