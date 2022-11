Sylvie MEYER

Après avoir travaillé dans le commerce de produits culturels (vente puis achat, dans le secteur de la musique) et suivi une formation de Community Manager, je souhaite à présent m'épanouir à un poste ayant pour mission la promotion et la diffusion de produits et/ou événements culturels : community manager, assistante de projet culturel, de communication événementielle...



Au cours de mon parcours professionnel, j’ai occupé différents postes et capitalisé des expériences qui m’ont amenée à être polyvalente, autonome, organisée, réactive, créative.

J’ai pu développer une grande capacité d’adaptation, le sens des responsabilités, de l’initiative, une aptitude à gérer avec rigueur un budget d’achat donné ainsi qu’un goût prononcé pour la communication et le travail en équipe.

J’ai aussi aimé initier, négocier le développement de partenariats, collaborer avec d’autres services, manager des petites équipes, accueillir, renseigner, conseiller des clients tout en affinant mes connaissances musicales.



La culture a une place essentielle dans mon quotidien comme dans mon parcours professionnel.

Passionnée, de nature curieuse, je m’intéresse à de multiples formes d’expression artistique

(musique, spectacles vivants, cinéma, photo, art urbain…).

Depuis quelques années, les modes d’accès à la culture se sont diversifiés notamment grâce à l’intégration du numérique, les manifestations culturelles se développent de plus en plus; je suis toujours à l’écoute et à l’affût de nouvelles tendances et sensible aux actions, aux manifestations qui visent à rendre les œuvres accessibles au plus grand nombre et à valoriser l'expérience du consommateur culturel (réalité augmentée, objets connectés, réseaux sociaux...).



Disponible, motivée, ayant pour atouts mes goûts personnels, mes expériences professionnelles, les compétences et les qualités que j’ai développées, je suis prête à m’investir pleinement dans un nouveau projet professionnel séduisant.



Mes compétences :

Communication et Marketing

Gestion et animation commerciale

Achats et approvisionnement

Social media