Sylvie MURIT

Formatrice en communication et développement personnel depuis 25 ans, au sein de l'organisme ACP FORMATION que nous avons crée avec Robert MURIT, j'interviens pour la formation des équipes professionnelles du secteur social et medico-social en Alsace, ainsi que pour la formation des bénévoles de différentes associations (Soins Palliatifs, aide aux personnes en situation de précarité...etc.) Mon domaine de prédilection est l'écoute et l'accompagnement dans la prise de confiance en soi et le développement de son potentiel personnel.