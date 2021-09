Sylvie RATIER

Au travers de Simply Gestion je propose aux entreprises mais aussi aux particuliers un concept de gestion et d'organisation complet.



En effet, mes services se regroupent sous trois pôles : le secrétariat, la communication et l'événementiel.



Mon expérience me permet de pouvoir répondre à vos attentes dans divers secteurs d'activité :



- l'immobilier : gestion locative, visites, démarchages, suivi quotidien d'un patrimoine immobilier...

- le commercial : factures fournisseurs, gestion de stocks, suivi des dossiers...

- la maintenance industrielle : gestion des priorités, des intervenants, suivi d'un budget investissement...

- le milieu médical : saisie d'ordonnances, gestion des dossiers de patient, facturations, suivi remboursements, relances, gestion du planning des rendez-vous...

- les particuliers : aide administrative pour un dossier, un courrier, une démarche à réaliser...



Que vous ayez besoin de mes services pour écrire un courrier, rédiger un rapport, créer un site internet, concevoir une brochure commerciale, organiser un événement... pour une heure, plusieurs jours ou plusieurs mois... avec Simply Gestion tout est possible !



N'hésitez pas à me contacter. J'ai également l'habitude de travailler sur les logiciels professionnels tels que Ciel, Magora Facturation, AS400 et biens d''autres plus spécifiques.



N’hésitez pas à me contacter pour de plus amples renseignements.



Devis personnalisé et gratuit. Prestations réalisées sur site ou en télétravail.



Mes compétences :

Assistante de direction

Assistante commerciale

Hôtesse d'accueil

Secrétaire