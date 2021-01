Appréciant d’une part les relations humaines, et sachant d’autre part m’adapter facilement à mon environnement, j'ai développé mes compétences managériales et pris en charge des domaines techniques différents au cours de mes expériences. La découverte de nouvelles thématiques et la pluralité d'activités me sont nécessaires dans mon quotidien professionnel.



Mes compétences :

Direction de projet

Adaptabilité

Management opérationnel

Pluridisciplinaire

Travail en équipe