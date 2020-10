Sylvie ROUAULT GORRET

Cadre expérimentée dans la mise en œuvre et l’évaluation d’organisations Qualité, Sécurité, Environnement intégrées, j’ai démontré mon aptitude à l’adaptation ainsi qu’à l’intégration rapide d’une formation technique par mon expérience de l’industrie (téléphonie, agroalimentaire), du milieu consulaire, du milieu associatif et des collectivités territoriales.



J'ai souhaité ajouter les activités de Formation et de Gestion des Ressources Humaines à mes activités professionnelles.



La diversité des secteurs et la taille des établissements dans lesquels j'ai travaillé, démontrent mon adaptabilité.



J’ai pu prouver mes qualités d’écoute et ma facilité à m’intégrer au sein d’une équipe grâce à des qualités relationnelles associant diplomatie, sens du contact et organisation.



Rigoureuse et autonome, je souhaite mettre à la disposition de votre entreprise mes compétences, ma motivation et mon dynamisme.



Mes compétences :

Collectivités Territoriales

Environnement

Management

Organisation

Qualité

Sécurité

Formation professionnelle

Formation

Gestion administrative

Gestion de projet