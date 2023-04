Sylvie SELZ

Après 15 ans passés en entreprise comme chargée d'études, puis en tant qu'administratrice des ventes dans des sociétés de communication, j'ai réorienté mon parcours en devenant graphologue en même temps que consultante en recrutement.



J'exerce ce dernier métier depuis plus de 10 ans, soit en régie, soit comme conseil, dans des secteurs aussi variés que l'industrie automobile, le luxe et le milieu associatif.



Ma formation de base est la graphologie après des études de philosophie. Mes centres d'intérêt les plus récurrents tournent autour de l'être humain, l'art cinématographique sans oublier, pour l'équilibre (!) les chemins de randonnée et le ski alpin.



Mes compétences :

Coaching

Graphologie

Insertion Professionnelle

Recrutement