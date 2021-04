Sylvie SIZINE

Forte d'une expérience réussie chez PRONUPTIA et commerçante dans l'âme, j'aime travailler dans un univers intime et raffiné. Ma force réside dans ma prise d'initiative, mon aisance relationnelle, combinée à ma personnalité chaleureuse. Mon sens de la communication et mon esprit d'équipe, tant avec mes collégues qu'avec ma hiérarchie, m'ont toujours permise d'aller de l'avant. D'excellente présentation, je suis motivée, volontaire, et impliquée.



Mes compétences :

Gestion d'une équipe

Conseil vente et accueil

Recrutement du personnel

Garantie et organisation du SAV

Optimisation du chiffre d'affaire

Tenue des stocks

Vente

Responsable