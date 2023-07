Sylvie SUCHIER

Communication, Partage, et Challenge sont les maîtres mots de mon parcours professionnel.



Travaillant en étroite collaboration avec les différents services (direction, bureau d’études, commercial…) et les prestataires externes (imprimeurs, photographes, agences…), je suis au centre des activités marketing et communication de mon entreprise.



J’ai bénéficié, il y a quelques mois, d’une formation complémentaire en web marketing et réseaux sociaux, me permettant ainsi d’avoir une vision complète online/offline, et ainsi faire vivre ces nouveaux outils que sont le social média et le numérique au sens large. Une nouvelle opportunité qui s’est ajoutée à mon profil d’employée dynamique, rigoureuse, polyvalente et proactive.





Mes compétences :

Marketing

QuarkXPress

Appels d'offres

Réponse aux appels d'offres

Communication interne

Communication visuelle

Community management

Marketing direct

Adobe Photoshop

Internet

Salons professionnels

Reporting

Prospection commerciale

Stratégie de communication

Photofiltre

Evénementiels et salons

Communication

Communication événementielle

Administration des ventes

Chaîne graphique

Commerce B2B

Commerce B2C

Pack office

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Merchandising

JDEdwards Suite