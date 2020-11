Sylvie SYLVIE MASSAGE DÉTENTE (DÉTENTE)

Praticienne en massage-bien-être, je vous reçois, en seine et marne à Villenoy. Je me déplace en entreprise, secteur IDF 75 77 93 - 60 et 02.

Découvrez mes prestations et tarifs sur www.sylviemassagedetente.com/massages-en-entreprise.



Vous souhaitez une séance ponctuelle ou régulière pour vos salariés ou collaborateurs ? Contactez moi afin de recevoir un devis personnalisé en fonction de vos besoins :



* Séance DOS WAKE UP !

Une technique chinoise qui enlève fatigue et stress en moins de 15 minutes

Cette séance est basée sur une technique chinoise, appelé TuiNa. Elle consiste à stimuler des points d'acupuncture sur le dos, qui ont la particularité d'agir sur tout le système nerveux périphérique.

Il se pratique habillé, sans huile.

- régularisation de vos muscles

- détente de vos viscères

- récupération, l'adaptation au stress





* LE AMMA-ASSIS se pratique habillé sur une chaise ergonomique spécialement adaptée et ceci quelque soit le lieu en :



- ENTREPRISE pour la Prévention des Risques psychosociaux et Troubles musculo-squelettiques (10/15mn)

- ÉVÉNEMENTIEL comme Animation originale (10 min)

- CABINET pour retrouver Bien-être et Vitalité (30 mn)





QU'EST-CE-QUE LE AMMA SUR CHAISE ?

Le Amma-assis est lancêtre du shiatsu, il est vieux de 1300 ans.

S'inspirant de techniques traditionnelles japonaises, le Amma-assis se donne essentiellement sur le dos, la tête, la nuque, les épaules, les bras et les mains.

La séance est appelée kata, plus de 300 points sont stimulés, tout le long des méridiens.

Elle est composée de techniques variées : des pressions, étirements, balayages, et percussions.



Aucune huile n'est utilisée. Vous restez habillé.

Une charlotte à usage unique est placée sur la têtière, par mesure d'hygiène.



En effet, le Amma , c'est relaxant et dynamisant, il permet à lénergie de circuler là où elle avait tendance à se bloquer.

www.fedefma.fr/documentations/bienetreentreprise.

Il est idéal pour une première approche du massage ou un moment de déten