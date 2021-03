Sylvie VERQUERE

Consultante en gestion des Ressources Humaines, j'interviens au quotidien auprès de structures de tout type pour les accompagner dans leurs missions RH, telles que :

- La gestion du personnel quotidienne

- Le recrutement

- La GPEC

- Le Plan de Développement des Compétences

...



Mon activité indépendante me permet d'intervenir à la demande selon un besoin identifié sur du court terme mais également en assurant tout ou partie de la gestion RH à distance, ce qui permet aux entreprises de respecter leurs obligations sans avoir besoin de l'expertise de façon pérenne au sein de leur structure.



Pour en savoir un peu plus, visitez mon site : www.alter-rh.com et contactez-moi pour discuter de vos besoins !



J'interviens sur la Région Occitanie à distance, en visio conférence ou en présentiel !