Syndicat DE SOUTIEN AUX SALARIÉS DU SYNTEC

Le Syndicat 7S est aux salariés, ce que le Syntec est aux employeurs.



Le Syndicat 7S a pour objectif de Soutenir les Salariés des Sociétés de Service de la convention Syntec.



Il est totalement indépendant des syndicats historiques, des partis politiques et des mouvements religieux et est constitué de membres bénévoles (juristes, ingénieurs, techniciens, commerciaux...)



Le Syndicat 7S est toujours à l'écoute des autres adhérents et disponible. Il répond en moins de 24 heures (à 99%) aux demandes des adhérents. Le contact et l'adhésion sont strictement confidentiels et l'accès web permanent.



Que votre démarche soit personnelle ou collective, vous êtes les bienvenus.



