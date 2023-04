Synthesum Cv CONSEIL

Spécialiste du Conseil CV pour Ingénieurs & Cadres (débutants & expérimentés) Synthesum rédige avec vous et de A à Z un nouveau CV : http://www.cv-synthesum.com/temoignages . Tél : 01.83.64.80.70





Abdelhakim, 26 ans, Chargé d'Etudes en Relations Internationales



Mon conseil : ne pas perdre une seconde. Vous n'allez pas regretter ! Tout naturellement au début, j'ai beaucoup hésité car je me posais des questions : est-ce que cela vaut vraiment la peine de demander une prestation ? Les articles et conseils internet sur le CV ne sont-ils pas suffisants ? Ensuite, les témoignages m'ont convaincu, ce qui m'a poussé à contacter Synthesum. Durant mes échanges avec Daniel, j'ai beaucoup appris sur moi-même et j'ai découvert une toute autre façon de réaliser un CV. Et c'est vrai qu'entre mon CV (que je croyais le meilleur) et le CV SYNTHESUM, c'est un autre monde : le CV SYNTHESUM est d'une grande richesse (valorisation et présentation de vos compétences et expériences). Au final, ce fut une heureuse initiative que je ne regrette pas : je vous conseille vivement Synthesum, n'hésitez surtout pas !



Christelle, 33 ans, Chef de Projet Développement Durable



Je vous remercie vraiment pour votre disponibilité et vos conseils, je m'en souviendrai longtemps. Vous m'avez amenée à réfléchir autrement sur mon parcours et c'est exactement ce que je recherchais. Je saurai désormais mieux présenter mes expériences et cela me rend plus confiante. Un vrai plaisir d'avoir fait votre connaissance. Je ne peux qu'encourager ceux qui hésitent à vous contacter, à vérifier par eux-mêmes la qualité de vos services. Tous les témoignages le prouvent, nous avons été chanceux de bénéficier de vos conseils car il est rare aujourd'hui de pouvoir prétendre à des prestations réellement personnalisées. Encore merci.



Andréa, 31 ans, Docteur en Génie des Procédés



J'étais en recherche d'emploi depuis 4 mois lorsqu'un jour je suis tombée sur une conversation parlant de Synthesum. J'étais sceptique au départ car mon CV avait déjà été relu et corrigé par deux DRH de grandes entreprises rencontrés lors d'ateliers proposés à des étudiants. Je pensais donc qu'il était bon. Et puis finalement, je me suis lancée, me disant que si je n'avais pas réussi jusque-là à obtenir un entretien d'embauche même lorsque le profil recherché correspondait au mien, c'est que quelque chose n'allait pas. Et j'ai été agréablement surprise par le professionnalisme, la bienveillance, l'honnêteté et la disponibilité de Daniel. En plus de nombreux conseils et astuces prodigués gratuitement, il a su rendre mon nouveau CV plus valorisant, pertinent, cohérent et visible. Ce nouveau CV n'avait plus grand-chose à voir avec mon ancien CV et je suis d'accord pour dire qu'à le lire, il inspirerait plus confiance. Je remercie sincèrement Synthesum que je recommande sans aucune réserve.



Rémi, 42 ans, Directeur Commercial



Vous voulez les conseils et l'expertise d'un pro : faites confiance à Synthesum... Ma remise en question devenait urgente et c'est tout naturellement que j'ai pensé à mon CV qui ne devait pas être suffisamment percutant. J'ai découvert Synthesum sur VIADEO et me suis mis en contact avec Daniel. Un premier contact très intéressant, de l'écoute, beaucoup d'empathie et surtout un professionnalisme déroutant. Ne pensez pas que vous ne ferez rien, dès le premier jour il vous met au travail pour votre bilan professionnel qui a pour vocation de vous faire réfléchir sur votre carrière et de faire un feedback complet. Mais par la suite Synthesum vous livre un résultat digne de ce nom. J'avais un CV sur 3 pages, confus et déstructuré et Daniel m'a livré un CV « une page » clair, concis, percutant qui met en confiance pour la suite de mes recherches. De plus, le suivi est impeccable, vous vous sentez soutenu et orienté. Je recommande sans conteste et rajoute que pour le prix payé, la prestation est haut de gamme !



