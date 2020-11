Tabib SAMIR

Esprit d'Innovation et de création.

Relever les défis est ma passion.

Ma formation en tant qu'ingénieur et mes activités au sein des clubs de mon institut m'ont permet de plus:

S'approfondir dans les domaines de traitement de signal,image et audio.

Aussi ,acquérir un esprit de conception ,pour créer des solutions optimisées avec différents langages,et dans différents contextes (Desktop,web,mobile..).

De plus,acquérir un l'esprit de Leadership et gestion des ressources humaines ,avec leur mobilisation vers un objectif de réaliser un projet ,ou remplir des taches au sein des clubs que j'ai adhéré à l'INSAT.

Récemment avec l'obtention des certificats Cisco (CCNA 1 ,2 ,3 et 4) j'ai pu confirmer mes compétences acquises en Réseaux informatiques durant ma formation,que je vise les développer.

Je suis toujours en quête de l'information et ,prêt à apprendre et pratiquer ,pour parfaire ma formation et atteindre mes objectifs.



Mes compétences :

Développeur concepteur

Traitement de signal et d'images

Sécurité informatique

C / C++ / Assembleur

Télécommunications

JAVA / J2EE

Les réseaux LAN / WAN

Administration Systèmes Réseaux

Administration Unix / Windows

Android