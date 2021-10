Taha EL IDRISSI

Bonjour

Madame, Monsieur



Votre société est réputée pour donner une chance aux jeunes diplômés avec la possibilité de s'investir durablement dans un projet passionnant.

Récemment titulaire du Licence fondamentale en Sciences économiques et gestion obtenu à l'université Abdelmalek Essaadi de Tanger, j'ai acquis des compétences en Comptabilité et gestion.

Les stages que j'ai pu effectuer m'ont permis de mettre en oeuvre les connaissances acquises lors de mes études. Mon enthousiasme, ma rigueur et ma volonté ont été appréciés par mes supérieurs.

Désormais, à la recherche d'un premier emploi de [emploi], c'est tout naturellement que je me tourne vers vous.

Je reste à votre disposition pour vous apporter tout renseignement complémentaire.

Je vous prie de recevoir, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.