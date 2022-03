Tahar ABIDAT

Réactif, rigoureux et d’une grande persévérance dans la difficulté des tâches qui me sont confiées, je m’engage à trouver les solutions nécessaires à leurs accomplissements. Je suis un commerçant dans l’âme à la recherche de perfection et de satisfaction du client. Je manage, transmets la fibre du résultat aux équipes et à ces collaborateurs, tout en développent leurs compétences. Excellent gestionnaire, doté d’un sens prononcé de l’écoute et de l’argumentation, j’ai une grande rapidité de décision et une aisance d’adaptabilité qui me permet d’avoir les qualités requises pour réussir les missions qui me sont données.



Mes compétences :

eCommerce

Autocad

Merchandising

Droit commercial

Droit social

Direction de centre de profits

Direction de projet

Gestion budgétaire

Gestion administrative

Contrôle de gestion

Comptabilité

Business planning

Négociation commerciale

Analyse de données

Achats internationaux

Négociation internationale

E-business

Business development

Développement des compétences

Développement produit

Développement commercial

Gestion de projet

Gestion des stocks

Vente

Recrutement

Management

Création d'entreprise

Création de site web

Creation de magasin

Agencement de magasins

Microsoft Office

Point of Sale

Contract Management

Franchising

EPB Compta

Marketing

Conseil en management

Logistique

Direction commerciale

Budgets & Budgeting

Financial Statements/Financial Reports > Balance S

Profit and Loss Accounts

PrestaShop

Search Engine Optimisation

Facilities Maintenance > Building Maintenance

Customer Relationship Management