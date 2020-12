Ingénieur d'analyse et de développement: .Net Framewok (c#, Asp.Net MVC, WPF, Silverlight).

Jquery, HTML, ...

UML.

SQL Server, reporting.



Mes compétences :

Windows Presentation Foundation

Microsoft .NET Technology

JQuery

Web API

UML/OMT

Sybase

Seagate Crystal Reports

Microsoft Visual Studio.NET

Microsoft Visual Studio

Microsoft Silverlight - WPF/E

Microsoft SQL Server

Microsoft C-SHARP

LINQ

HTML5

Delphi

Cascading Style Sheets

Visual Basic .Net

ASP.NET

SQL

C#

Java