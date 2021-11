Taher MARZOUGUI

Jeune Docteur & Ingénieur en Automatique, diplômé de l'Université d'Aix Marseille.

Mon périmètre d'activité touche l'Automatique, l'Informatique Industrielle et la gestion d'énergie (eVTOL/UAV/voiture électrique, bus à H2).



J'aimerais bien intégrer le milieu industriel et acquérir une nouvelle expérience professionnelle.

L'objectif est de mettre en place mes compétences acquises et élargir mon cercle de connaissances.



-Automatique : Modélisation//Simulation/Optimisation/Diagnostic,

-Informatique Industrielle : architecture SW en C++/VBA/Matlab/Python.

-Aéronautique: Simulation de vol, hybridation, R& I

-Test et validation



Je suis dynamique, autonome, organisé et doté dun très bon relationnel.



Mes compétences :

leakage diagnosis

Autocad

C Programming Language

Matlab

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Python Programming

SQL

Specifications

Visual Basic for Applications

HTML 5

CSS