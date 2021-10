Tahina RANDRINIRINA

Gestionnaire de formation, j'ai suivi une formation en Gestion et Management de 3ans que j'ai complété par une formation en Gestion spécialité Finance et Comptabilité, Master II auprès de la CNTEMAD.

Mes premières expériences étant dans le domaine du micro finance sans garantie en tant que commercial, agent de terrain pendant lesquelles j'ai occupé le poste d'Animateur de Caisse, Agent de Crédit-Recouvrement. J'avais eu une opportunité d'avoir une promotion en devenant Responsable Administratif et Financier. Mes quelques années d'expérience professionnel dans une agence commerciale de la STAR m'ont permis d'élargir encore l'horizon de mes connaissances et mes compétences surtout dans le domaine commerciale, logistique et tout cela ont été complétés par des formations en Management, en Relation Interculturelle en entreprise, en Méthode de résolution de problème, Gestion du temps, Gemba Walk. Je suis à l'aise avec le travail d'équipe et dans le domaine du management d'équipe et leadership. Le dépassement et l'atteinte des objectifs sont mes leitmotiv. Une de mes grands atouts c'est ma capacité d'adaptation.