Tahiry SALES-QHSE MADAGREEN POWER (NDRIANALINAIVO TAHIRY)

"Mada Green Power apporte des solutions aux entreprises et aux particuliers afin que leur performance ne soit pas bloquée par les coupures répétitives de courant et laccès à leau potable facilitée. Installation de systèmes solaires domestiques Installation de systèmes solaires commerciaux et industriels Distribution de matériel solaire Bureau détude indépendant pour les diverses étapes dun projet Distributions et installations de matériels solaires (pompage, production mobile, désalinisation, etc.) Nous représentons des marques aux normes européennes telles que les marques Victron Energy, Fronius, Ritar, Freedom won, Jinko Solar, JA Solar, Osmosun, Wata et Lorentz."